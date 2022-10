Amerikaans oud-president Donald Trump ondervraagd in verkrachtingszaak 

In 2019 schreef Carroll een artikel voor het magazine New York. Naar eigen zeggen had ze eind 1995 een ontmoeting met Trump in Bergdorf Goodman, een luxueuze kledingwinkel in New York. Ze hielp hem om een cadeau uit te kiezen. Volgens Carroll belandden de twee in een kleedhokje, waar Trump haar zou verkracht hebben. Op dat moment was de voormalige president getrouwd met Marla Maples.