Bouwvallige winkelpanden uit interbellum in De Haan na vijftien jaar eindelijk verkocht

De erfgoedpanden in de Leopoldlaan 6 en 8 werden in het interbellum gebouwd door architect Maurice Haeghebaert in de typische cottagestijl. Ze zijn elkaars spiegelbeeld en zijn beschermd als dorpsgezicht. Maar beide panden staan al jaren te verkrotten. Een doorn in het oog van het gemeentebestuur. “Er gaat geen week voorbij of ik krijg wel een of andere mail van een inwoner of een toerist over deze panden”, weet burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA).

Het probleem is dat de gebouwen in handen waren van een Nederlander die tot voor kort weigerde om ze op te knappen of te verkopen. De man zou in eigen land bekend staan als "de krottenkoning" omdat hij vaker panden zou laten verkommeren in de hoop ze te kunnen vervangen door flats of andere gebouwen die meer opbrengen.