Voetbal Vlaanderen bemiddelt in Sint-Job: ouders boos omdat kinderen uit club gezet zijn

"Het is een complex dossier waarin we bemiddelen", zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Het heeft onder meer te maken met dat niveauverschil, met een tekort aan trainers en terreinen. De club heeft er alles aan gedaan om dit op te lossen maar ouders hebben terecht hun bekommernissen. We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Onze visie is duidelijk: alle kinderen die willen voetballen, moeten dat kunnen doen."