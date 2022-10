Beschermde eikelmuis legt voorbereidende werken nieuw VRT-gebouw in Schaarbeek tijdelijk stil

"Nu we volop in de zesde massale uitstervingsgolf zitten, kunnen we het ons niet veroorloven om beschermde soorten op te offeren voor economische redenen, en al zeker niet voor werfverkeer", klaagt de ngo aan. "We vragen de Brusselse regering en de gemeente Schaarbeek dan ook om hun plannen te herzien, om zo het Georginbos en de eikelmuizen te beschermen”, aldus Greenpeace.