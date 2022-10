Wagen loopt beschadiging op aan voorruit in Leuven: "Weten niet of het om loodjesgeweer gaat"

Het incident gebeurde maandagavond, maar de automobilist deed woensdag pas aangifte bij de politie nadat hij over een gelijkaardig voorval in de buurt van Sint-Maartensdal hoorde. Daar zou de zijspiegel van de wagen beschadigd zijn door een loodjesgeweer.

Volgens de politie van Leuven is het nog onduidelijk of de twee incidenten wel degelijk met elkaar te maken hebben. Er is ook nog niet geweten of er echt geschoten werd met een loodjesgeweer. Mathieu Caudron van Politie Leuven: "We hebben te weinig informatie om er definitief iets over te zeggen. Gaat het om een loodjesgeweer, een steen, of nog iets anders. We hebben er het raden naar. Maar we nemen dit ernstig en mogelijk komen er nog elementen naar boven die meer duidelijkheid brengen."