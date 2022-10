Kringwinkel opent nu ook in Wijnegem eerste geefpunt buiten de eigen winkels "Zochten een plek waar veel mensen komen"

“We willen extra geefpunten op plekken waar veel mensen komen, zodat het makkelijker wordt voor hen om spullen binnen te brengen. We bereiken er wellicht ook een nieuw publiek”, vertelt Louise Vrints van De Kringwinkel Antwerpen. “Daarom lijkt het shoppingcenter ons de geschikte plek.” Je kan er kleine spullen binnenbrengen, zoals bijvoorbeeld multimedia, kledij, boeken, speelgoed,… “Het is een muur waar je zelf je spullen kan sorteren. Eigenlijk alles wat in een doos past, kan je brengen. We werken met slimme sensoren die registeren wanneer het vol is. Dan komen we de muur leegmaken”, aldus Vrints. Het inzamelpunt mag er alvast een jaar blijven. Dan wordt bekeken of het initiatief wordt verlengd.