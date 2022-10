Wielrenner Dylan Teuns wordt ereburger van Halen

"We wilden Teuns al ereburger maken na zijn winst in de Waalse Pijl", zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V), "maar het was niet evident een datum te prikken. Dat is nu dan toch gelukt. Dylan is een typische Zelkenaar, zoals we zeggen. Hij werkt hard en verkoopt weinig tamtam. Een harde koerser, maar treedt weinig op de voorgrond. Daarom moeten we hem zeker in de bloemetjes zetten."