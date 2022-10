100.000 Belgen kregen herfstbooster die (wellicht per abuis) als oud coronavaccin is geregistreerd

Zo'n 100.000 Belgen hebben een herfstbooster gekregen die per vergissing is geregistreerd als een prik met het oude coronavaccin. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Wellicht kregen ze wel degelijk een prik met het nieuwe vaccin dat aan de omikronvariant is aangepast, maar is die verkeerd gelabeld. Toch sluit de Taskforce Vaccinatie niet uit dat sommige mensen alsnog een prik met het oude vaccin hebben gekregen.