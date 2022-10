Aalsters maatwerkbedrijf breidt uit: "Nieuw magazijn, logistieke ruimte en 25 extra jobs"

"In de nieuwe productiehal zullen herbruikbare bekers gewassen worden, waarbij we focussen op kleine evenementen," gaat Delauw verder. Er komen ook 25 extra jobs bij. "De afgelopen 3 jaar zijn we van 150 naar 190 mensen gegaan. Nu komen er een 25-tal bij, vooral mensen die weinig of geen werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt", zegt hij. Het gaat om mensen die via de VDAB of vanuit de OCMW's komen. Ze worden aangevuld met bedienden. "We proberen de talenten uit de mensen te halen en zo te focussen op hun sterktes," besluit Johan Delauw.