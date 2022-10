Aantal besmettingen met apenpokken stijgt nog nauwelijks in België

Op 17 oktober stond de teller van het aantal besmettingen op 785. Het gaat om 410 gevallen in Vlaanderen (52 procent), 282 gevallen in Brussel (36 procent) en 93 gevallen in Wallonië (12 procent). Vorige week stond de teller qua aantal besmettingen op 779, de week voordien waren het er 775 en eind september 770.

Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is, zijn er 774 mannen, vijf vrouwen en drie personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 16 en 71 jaar oud. Er zijn twee gevallen gemeld bij min 16-jarigen: een kind jonger dan drie jaar en een kind ouder dan twaalf jaar.

Er werden 39 mensen die besmet waren met de apenpokken, opgenomen in het ziekenhuis: 28 om te worden behandeld (van wie vier met een onderliggende immuunstoornis), drie personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was en acht waarvoor de reden niet gekend was. Er is tot nu één sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen, aldus Sciensano.

Sinds er gestart werd met vaccinatie werden 3.476 eerste dosissen van het vaccin tegen het apenpokkenvirus preventief toegediend in ons land. Deze week staan nog 807 vaccinaties ingepland.

Sciensano onderstreept dat tussen een vaccinatie tegen apenpokken en een COVID-herfstvaccin of de griep best een interval van twee weken wordt gerespecteerd. Een vaccin tegen griep kan wel tegelijk met een COVID-vaccin worden toegediend, in de andere arm.