BEKIJK - Arne Quinze bouwt aan "grootste lichtsculptuur ooit in woestijn in Saudi-Arabië", zo zal die eruit zien

Quinze is bekend van zijn opvallende en grote kunstinstallaties. In 2006 maakte hij voor het Burning Man Festival in de Nevadawoestijn in de Verenigde Staten al een houten constructie van 30 meter hoog en 60 meter breed. Hij is ook curator van de North West Walls in het Festivalpark in Werchter, een constructie van zeecontainers waarop elk jaar andere graffiti-artiesten zich mogen uitleven. En op de zeedijk van Oostende staat zijn werk "Rock strangers".