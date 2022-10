Verdachte krijgt 23 jaar cel voor duinenmoord uit 2010 in Zeebrugge

Het waren kinderen van Zwitserse toeristen die in augustus 2010 de akelige ontdekking deden in de duinen van Zeebrugge: uit het zand stak een hand. Het duurde meer dan twee jaar voor de identiteit van de jonge vrouw gekend was. Pas in februari 2013 ontdekten de speurders via het DNA van haar moeder wie ze was.

Vanaf dat moment kwam de vriend van de Bulgaarse vrouw snel in beeld: een Turkse Rotterdammer van 57 jaar met wie ze ook een zoontje heeft. De man heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Maar volgens de volksjury en de familie is zijn motief glashelder.