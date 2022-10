Zware avondspits in en rond Antwerpen door kapotte brugvoegen op de ring, dode en zwaargewonde bij zwaar ongeval op E34 tussen Kemzeke en Vrasene

Op de E34 van Knokke naar Antwerpen is vanmiddag in Vrasene een zware aanrijding tussen drie vrachtwagens gebeurd. Daarbij is één chauffeur overleden, een tweede chauffeur moest zwaargewond naar het ziekenhuis. Eén of meerdere chauffeurs zagen een file te laat en botsten aan een hoge snelheid tegen elkaar. De ravage is aanzienlijk. Momenteel is de snelweg al afgesloten in Kemzeke.