Ben jij een echte muggenmagneet? Steek het op de onweerstaanbare geur van je huid

Het is een vraag die iedereen zich wel al eens heeft gesteld: hoe komt het dat die ene persoon van de groep zo vaak belaagd wordt door muggen en anderen eromheen minder. Dat was ook het vertrekpunt van wetenschappers van Rockefeller University in New York. Over dat thema is nochtans al veel inkt gevloeid - is het onze CO-uitstoot, onze bloedgroep, of heeft het eerder te maken met lichaamstemperatuur? - maar een harde wetenschappelijk conclusie bleef tot dusver uit.