Brandweer houdt oefening op kleine ring in Hasselt: veel belangstelling van voorbijgangers

Voor de brandweeroefening waren verschillende manschappen, twee autopompen, een tankwagen en een commandowagen aanwezig. "Na de brand in Beringen waarbij twee brandweermannen omkwamen, is beslist om altijd een tweede pompwagen mee te sturen als bijstand", gaat Kerkhofs verder. "Dan kom je al snel aan een aantal wagens en dat valt op natuurlijk." Daardoor was er veel belangstelling van voorbijgangers en was er ook even een verkeersopstopping omdat het verkeer over 1 rijstrook moest. De buren en de politie waren op de hoogte gebracht van de oefening.