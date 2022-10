Brazilië kiest vandaag voor Lula da Silva of Jair Bolsonaro als nieuwe president: wereld houdt adem in voor titanenstrijd van uitersten

Zijn politieke carrière tot aan zijn verkiezingsoverwinning in 2018, kan je moeilijk succesvol noemen. Hij zat kort in de gemeenteraad van Rio de Janeiro, maar was vooral bijna 30 jaar lang een politieke "backbencher" in het federale parlement in hoofdstad Brasilia, waar zijn schaarse tussenkomsten vaker op hoongelach dan op applaus werden onthaald. In die periode was hij ook een graag geziene gast in televisieshows en studio’s, waar hij door zijn radicale standpunten als politieke "clown" werd opgevoerd. Zijn hardnekkigste tegenstanders weigeren trouwens consequent zijn naam uit te spreken en noemen hem "Bozo", een afkorting van Bolsonaro maar ook wellicht niet toevallig de naam van een bekende Amerikaanse TV-clown.