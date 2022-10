Politie Temse ontdekt cannabisplantage in huis van voormalig agent

In Tielrode, bij Temse, heeft de politie een cannabisplantage ontdekt en ontmanteld. Ze bevond zich in een woning in de Hogenakkerstraat. Het huis werd verhuurd door een man van 40, een voormalige politieagent. Het is onduidelijk of hij betrokken is bij de zaak, dat wordt verder onderzocht. Er zijn geen mensen opgepakt.

Het is de derde plantage die ontdekt wordt in het Waasland in 2 dagen tijd. Gisteren werden er al 2 plantages ontmanteld in Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas. Toen werden drie personen opgepakt.