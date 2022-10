CAW Limburg opent nieuwe vestiging in Sociaal Huis van Tongeren: "Hopelijk kunnen we uitgroeien tot een welzijnscampus"

Het CAW Limburg (Centrum Algemeen Welzijnswerk) werkt samen met de OCMW's en de mutualiteiten om iedereen die welzijnsvragen heeft, te helpen. Johan Huygen van het CAW hoopt dat de nieuwe antenne in De Semper, het Sociaal Huis van Tongeren, de samenwerking tussen de verschillende diensten zal verbeteren.

"Het is een prachtige locatie, maar dat is niet alles", zegt Huygen. "Ik hoop dat het Sociaal Huis door onze komst kan uitgroeien tot een echte welzijnscampus. Voor mensen die vragen hebben, zal het vanaf nu in ieder geval duidelijker zijn waar ze daarmee terechtkunnen."