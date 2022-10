CHECK - Nee, onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft niet gezegd dat lege brooddozen "de schuld van de ouders" zijn

De discussie over de "schuld" voor lege brooddozen was ondertussen ook overgewaaid naar het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) werd er door meerderheid en oppositie ondervraagd over de aanpak van kinderarmoede. De "lege brooddozen" speelden in dat debat een hoofdrol.



Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) stelde verschillende keren dat minister Weyts zou gesproken hebben over "de schuld van de ouders". Anaf verwees daarbij naar "Franstalige media": "[Weyts] heeft redelijk letterlijk gezegd – in het Frans weliswaar – dat het de schuld is van de ouders als de brooddozen leeg zijn."

Wanneer we Anaf vragen naar zijn bron, blijkt het ook hier te gaan om het verwijderde bericht van de RTBF: "Ik voel mij daar uiteraard vervelend bij, want hoewel ik het absoluut niet eens ben met het beleid van minister Weyts vind ik het wel erg belangrijk om ten allen tijde correct te blijven. Ik vond RTBF een betrouwbare bron. Had ik het geweten, had ik de quote uiteraard niet gebruikt."