Corda Campus in Hasselt wil met app meer werknemers laten carpoolen

De app is één van de mobiliteitsprojecten op Corda Campus: "Het is een nieuw initiatief waarbij we mensen op een andere manier naar mobiliteit laten kijken, want er zijn verschillende manieren om je van en naar de campus te verplaatsen", gaat Goele Lemmens verder. "We hebben ook al deelfietsen en deelwagens en we hopen dat we in de toekomst op vlak van mobiliteit het verschil kunnen maken."