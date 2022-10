Premier Alexander De Croo (Open VLD): "EU moet strategischer nadenken over relaties met China"

"We moeten als Europeanen een stuk onze naïviteit achter ons laten", zei De Croo. "Dat wil daarom niet zeggen dat we geen enkele economische relatie met China moeten hebben. We moeten die absoluut behouden, maar we moeten die wel strategischer bekijken en vermijden dat we in situatie komen waarin er te veel afhankelijkheid zou komen, of te veel controle van China op sectoren die cruciaal zijn".

De Croo verwees onder meer naar energie-infrastructuur en de afgeblokte poging van een Chinees staatsbedrijf om zich in te kopen in netbeheerder Eandis in 2016. Ook telecom, halfgeleiders en scheepvaart zijn sectoren waar volgens hem waakzaamheid is geboden. "Vele domeinen die vroeger strikt economische domeinen waren, worden steeds meer geostrategisch", aldus de premier, die anderzijds opmerkte dat de Amerikaanse visie op China "niet per se de onze moet zijn".