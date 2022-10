Staan er nu meer files dan voor corona?

“Het is inderdaad opvallend hoeveel mensen ons zeggen: de files lijken langer dan vroeger. Maar dat klopt niet", zegt VRT NWS-verkeersexpert Hajo Beeckman. "We zijn vergeten hoe lang we bijvoorbeeld in 2018 en 2019 in de file stonden. Ook al waren we het toen misschien meer gewoon, wees gerust: we klaagden er toen ook over."