"De speech die jullie niet mochten horen": Sihame El Kaouakibi zet video online van toespraak die ze hield in Vlaams Parlement

Sinds ze daardoor in opspraak kwam, ongeveer anderhalf jaar geleden, was El Kaouakibi niet meer verschenen in het Vlaams Parlement. Daar zetelt ze als onafhankelijke, nadat ze "in onderling overleg" uit de partij Open VLD was gestapt. Woensdag verscheen ze daar - totaal onverwacht - voor de eerste keer weer, vlak voor het parlement over het opheffen van haar parlementaire onschendbaarheid zou stemmen.