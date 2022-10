Dit weekend zou er weer water en elektriciteit moeten zijn in de buurt van de gasexplosie in Oostende

De voorbije week is hard gewerkt om de inwoners in de buurt van de explosie in Oostende weer van nutsvoorzieningen te voorzien. "Tegen dit weekend zou er weer drinkbaar water, gas, elektriciteit, telefonie en internet moeten zijn", vertelt burgemeester Tommelein. "Sinds vorige week mochten de mensen terug naar hun woning, maar het is heel vervelend als je geen gas, elektriciteit en water hebt. Daardoor gingen voorlopig maar heel weinig mensen naar huis, maar nu kunnen ze stilaan terugkeren."