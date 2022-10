Aangespoelde orka in Cadzand was ziek en had ernstige tandvleesontsteking

Uit de eerste bevindingen van de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research blijkt dat de orka die vorig weekend aanspoelde in Cadzand ernstig ziek en verzwakt was. Naast een ernstige tandvleesontsteking werden ook ontstekingen gevonden op een hartklep, in het hersenvlies en in het geslachtsorgaan. Verder onderzoek moet uitwijzen of alle ontstekingen eenzelfde of verschillende oorzaken hebben.