Einde aan diefstallenplaag van elektrische en racefietsen in Tongeren: verdachte is opgepakt en heeft bekend

De verdachte werd opgepakt dankzij camerabeelden. Op basis van die camerabeelden werden er huiszoekingen gedaan. En zo werden verschillende fietsen en ook fietsonderdelen teruggevonden. Sommige fietsen hadden intussen al een nieuwe kleur gekregen of waren gedemonteerd.

"Aan de fietsendiefstallenplaag is intussen een einde gekomen maar het onderzoek wordt nog voortgezet", zegt commissaris Geert Luypaert. "Want de plaag is niet alleen nadelig voor onze inwoners maar ook negatief voor het fietstoerisme."