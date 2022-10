Ex-partner van Michel Dylst, voorzitter KS Vriendenkring, vrijgelaten onder voorwaarden

De voormalige echtgenote van Michel Dylst, de voorzitter van mijnwerkersvereniging KS Vriendenkring, is vrijgelaten onder voorwaarden. De vrouw zat sinds begin september in de gevangenis, samen met haar ex-partner. Ze worden ervan beschuldigd 2 miljoen te hebben verduisterd, geld dat bedoeld was voor KS vriendenkring. Michel Dylst zelf blijft voorlopig in de cel.