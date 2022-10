Frans rechtbankdrama "Saint Omer" wint Grand Prix for Best Film op Film Fest Gent

Tijdens de prijsuitreiking, die voorafging aan de vertoning van de slotfilm "She said", werd de Grand Prix for Best Film uitgereikt aan "Saint Omer" van de Franse filmmaker Alice Diop. "Saint Omer" is haar eerste fictiefilm nadat ze eerder verschillende maatschappelijk geëngageerde documentaires maakte over ongelijkheden in de Franse maatschappij. Het hypnotiserende rechtbankdrama is ook de Franse inzending voor de Oscars. De film is gebaseerd op een echte rechtszaak en het scenario is gebaseerd op de transcripties van dat proces.