Politie voert onderzoek naar nieuwe gluurder in douches van studentenhome Vermeylen in Gent

De UGent contacteerde gisteren de studentenhomebewoners over de feiten. "We brengen je op de hoogte van het feit dat op dinsdag 18 oktober een student in Home Vermeylen begluurd werd in de douches. We willen allereerst onze uitdrukkelijke steun betuigen aan het slachtoffer en aan alle bewoners die vragen hebben of ongerust zijn. De UGent tilt zwaar aan deze feiten", stelt de Afdeling Huisvesting in een mail naar de homebewoners.