Google koopt terrein in Henegouwen met oog op mogelijk nieuw datacentrum

Het terrein van 36 hectare ligt in Ecaussinnes, in de industriezone van Feluy nabij La Louvière. Bedoeling van de aankoop is alle opties open te houden om de aanwezigheid van Google in ons land te versterken met een nieuw datacentrum, klinkt het.

Google beschikt al sinds 2010 over een datacentrum - het eerste van Google buiten de VS - in Saint-Ghislain, nabij Bergen, ook in Henegouwen. Vorig jaar werd bovendien de aankoop bekendgemaakt van een terrein in Farciennes, nabij Charleroi, ook voor een potentieel toekomstig datacentrum. Over de mogelijke bouw daarvan is nog geen beslissing gevallen, aldus een Google-woordvoerder.

"België is een essentieel element van de Europese infrastructuur van Google", aldus het bedrijf. Sinds 2007 is bijna 3 miljard euro geïnvesteerd in datacentra in ons land, klinkt het bij het bedrijf.