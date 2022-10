Uiterst rechtse Giorgia Meloni is nieuwe premier van Italië, regering legt morgen de eed af

Meloni volgt Mario Draghi op als premier, de ex-voorzitter van de Europese Centrale Bank, die een regering van nationale eenheid leidde nadat de vorige premier Giuseppe Conte begin 2021 was opgestapt. Meloni's partij was overigens de enige partij die niet in die regering zat.



Die regering van nationale eenheid hield het maar anderhalf jaar vol. Draghi stapte in de zomer op nadat drie partijen uit zijn regering – de Vijfsterrenbeweging, Lega en Forza Italia – zich onthouden hadden bij een stemming in het parlement, waardoor Draghi niet anders kon dan besluiten dat er van een regering van nationale eenheid geen sprake meer was. Op 25 september werden vervroegde verkiezingen gehouden.