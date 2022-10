Slapen bij 12 graden en korter douchen: deze energierichtlijnen moeten bosklassen betaalbaar houden

Volgens het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) is De Kluis met dergelijke energiefacturen zeker geen uitzondering. De energiecrisis hakt er op veel plaatsen stevig in. Tussen nu en de paasvakantie trekken 400.000 kinderen en jongeren op een meerdaagse uitstap, zoals bosklassen. En in veel gevallen zullen ze een extra dekentje, een warmere slaapzak en een bijkomende trui moeten meenemen.

De jeugdverblijven komen namelijk met richtlijnen die vooral de verwarmingskosten viseren. "We gaan de verwarming een aantal graden kouder zetten", zegt Frederik Vercammen, de coördinator van het CJT. "Dan spreken we over 18 à 19 graden in de ruimtes waar gegeten wordt. In de ruimtes waar gespeeld en bewogen wordt, gaat het naar 15 à 17 graden. In slaapruimtes laten we de temperatuur zelfs zakken naar 12 à 14 graden."