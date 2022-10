Eerste officiële kandidaat om Liz Truss op te volgen is bekend: Penny Mordaunt wil nieuwe premier van Verenigd Koninkrijk worden

Mordaunt is zeker geen nieuweling. Ze was eerder al minister in de regeringen van David Cameron, Theresa May en Boris Johnson. Sinds september was ze fractieleider van de Conservatieve partij in het Lagerhuis. Daar gooide recent nog hoge ogen toen ze insprong voor Liz Truss tijdens het vragenuurtje (foto boven).

Ze is overigens ook de zogenoemde "Lord President of the Privy Council", de voorzitter van het overlegorgaan tussen de politiek en de Britse vorst. Ze was in die functie ook voorzitter van de Accession Council die formeel Charles als nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk moest uitroepen (foto onder).