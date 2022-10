Kevin Spacey vrijgesproken van aanranding van minderjarige acteur in New York

Anthony Rapp uitte zijn beschuldigingen voor het eerst in 2017, toen de #MeToo-beweging opgang maakte. Hij sprak over "de meest traumatische gebeurtenis" uit zijn leven. Hij zou Spacey ontmoet hebben op een feestje in 1986 in Manhattan. Hij was op dat moment 14 jaar een Spacey dubbel zo oud.

Op dat feestje zou Spacey hem op een bed gelegd hebben en deels op hem komen liggen zijn. "Ik was me ervan bewust dat hij iets seksueels met mij wou doen", zei Rapp toen aan Buzzfeed. Spacey reageerde geschrokken op Twitter. Hij zei dat hij zich niets van het voorval kon herinneren, maar bood toch zijn excuses aan voor "ongepast dronken gedrag". Hij vertelde in dat bericht ook dat hij op mannen viel en voortaan openlijk als homo door het leven wilde gaan.