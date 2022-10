Nederlandse Voetbalbond schrapt nieuwe OneLove-actie tegen discriminatie nadat vorig weekend niet elke aanvoerder de band heeft gedragen

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft een nieuwe OneLove-Actie die gepland stond voor half november geannuleerd nadat ophef was ontstaan over het wel of niet dragen van de band. Dat meldt de Nederlandse openbare omroep NOS. De OneLove-campagne in het voetbal is een statement voor verbinding en diversiteit en tegen elke vorm van discriminatie.