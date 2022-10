Leuven krijgt groen doolhof aan Arenbergkasteel om 600 jaar universiteit te vieren

De Dwaaltuin is een kunstwerk van het ontwerpersduo Gijs en Van Vaerenbergh, twee oud-studenten van de KU Leuven. Het kunstwerk past in de traditie waarbij de universiteit openbare plaatsen in de stad artistiek mee invult. Denk maar aan Fonske op het De Somerplein, of de kever op het Ladeuzeplein.