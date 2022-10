Is het Europese akkoord over een "prijscorridor" voor energie wel écht een akkoord? "Het is maar hoe je het bekijkt"

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel spreekt over een “energieakkoord met een sterk en unaniem engagement”, maar niet alle EU-lidstaten zijn diezelfde mening toegedaan. “Ondanks nachtelijk overleg geen akkoord over maximumgasprijs”, kopt de Nederlandse openbare omroep. Of: “De zogenoemde overeenkomst ziet er erg mager uit”, dixit Duitse krant Der Welt. Mogen we nu wel of niet over een akkoord spreken?