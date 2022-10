Logistiek bedrijf H.Essers breidt zijn distributiepunt voor pharamaceutische producten uit in Winterslag

Het Genkse Logistiek bedrijf H.Essers is op de site van het voormalige Hörmann in Winterslag bezig met de uitbouw van wat het bedrijf de Genkse Pharma Valley noemt. Dat wordt een centraal distributiepunt voor farmaceutische producten. Van daaruit zullen farmaceutische goederen via de weg, het spoor en de lucht getransporteerd worden over heel Europa.