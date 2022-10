Loods van frituurbedrijf brandt uit in Geel: eigenaars konden enkele frituurwagens nog wel verplaatsen

Kort voor 4 uur is er brand ontstaan in een loods van het bedrijf Mobifrit aan Katersberg in Geel. Een buurman merkte het vuur op en waarschuwde de eigenaars. Ze konden nog enkele frituurwagens die naast de loods stonden, verplaatsen. De diepvriezers en ijskasten in de loods zijn allemaal uitgebrand. Ook het dak van de loods is vernield. In de keuken is er geen brandschade, maar wel rook- en waterschade.

Niemand is gewond geraakt bij de brand. De woning naast de loods bleef ook gevrijwaard.

De brand is ontstaan in een werkplaats in de loods, volgens de brandweer, maar de oorzaak is nog onbekend. Er is momenteel geen vermoeden van kwaad opzet. Wellicht ging het om een kortsluiting.