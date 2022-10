Medewerkers van Fedasil getuigen: "Wat doe je als er 12 jongens van amper 18 jaar voor je staan en er zijn maar 4 plaatsen? Dat is superzwaar"

In het Klein Kasteeltje in Brussel worden asielzoekers in een eerste fase opgevangen. Van daaruit worden ze geplaatst in asielcentra verspreid over het land.

Tot voor kort ging de poort voor registratie 's ochtends rond 8.30 uur open en kregen de nieuwe asielzoekers meteen ook bed, bad en brood. Maar die opvang lukt sinds september vorig jaar niet meer voor iedereen. "Eerst moesten we een paar alleenstaande mannen weigeren, maar die kregen dan de dag nadien wel een plaats", getuigt een medewerker die aan de toegangspoort werkt. "Daarna moesten de mannen soms een paar dagen wachten en vanaf mei weigerden we systematisch alle alleenstaande mannen. We konden hen alleen nog een brief geven."