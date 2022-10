Met koning Filip en koningin Mathilde naar Litouwen: het staatsbezoek in 6 hoogtepunten

Koningin Mathilde is geboren in Ukkel en groeide op in Villers-la-Bonne-Eau, een Waals dorpje in de buurt van Bastenaken. Maar haar moeder is de Poolse gravin Anne Marie Komorowska. En háár moeder, Mathildes grootmoeder, was prinses Zofia Maria Sapieha-Kodenska, een afstammeling van de Sapieha-familie.

De Sapieha-familie is een van de machtigste Litouwse en Poolse magnatenfamilies, en had een grote invloed op de stad Vilnius in de 16e eeuw. In de 18e eeuw kreeg de familie de titel van "prins". Mathilde duikt in het verleden van haar voorouders en bezoekt onder meer hun grafkelder en snuistert in manuscripten in de Biblioteca Sapiehana aan de universiteit van Vilnius. Het is haar eerste keer in Litouwen.