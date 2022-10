Molotovcocktails gegooid naar restaurant in Wilrijk: link met drugsmilieu wordt onderzocht

"Het gaat om een opzettelijke brandstichting", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. "Het glas van de toegangsdeur werd vernield en er werden drie molotovcocktails naar binnen in het restaurant gegooid. Natuurlijk is de link met het drugsmilieu ook in dit geval de eerste piste die we onderzoeken. De Federale Gerechtelijke Politie is een onderzoek gestart en er is een onderzoeksrechter gevorderd voor opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand."

De ontmijningsdienst DOVO en het labo kwamen ter plaatse en de politie heeft camerabeelden opgevraagd van omwonenden en een bedrijf in de buurt van de horecazaak. De brandschade in de zaak is groot.