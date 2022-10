"Fictieve dramatisering": Netflix voegt na aanhoudende kritiek boodschap toe aan trailer van "The crown"

De streamingdienst wilde daarom nooit een disclaimer toevoegen, maar is uiteindelijk toch overstag gegaan, onder meer na kritiek van actrice Judi Dench. Zij noemde verhaallijnen in het nieuwe seizoen "gruwelijk onjuist" en wilde dat de streamingdienst "uit respect" voor wijlen Elizabeth laat zien dat de serie fictief is.

Eerder had ook voormalig regeringsleider John Major kritiek. Hij noemde het nieuwe seizoen van The Crown "een hoop onzin". Major had onder meer kritiek op een scène waarin Charles, toen nog als prins, een gesprek heeft met Major waarin het aftreden van de koningin ter sprake komt.

BBC wijst er ook op dat in de trailer voor het nieuwe seizoen onder meer een reconstructie van het controversiële BBC-interview uit 1995 met Martin Bashir met prinses Diana te zien is, dat achteraf gezien tot stand kwam nadat Bashir documenten had vervalst om met Diana in contact te komen. In de serie zegt ze dat ze "niet in stilte zal vertrekken, maar zal blijven vechten tot het einde", maar dat heeft ze tijdens het echte interview nooit gezegd.

Het vijfde seizoen van de Netflix-serie verschijnt op 9 november. In de tien nieuwe afleveringen komen de jaren negentig aan bod, als prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan.