Meer dan 1.000 "Swifties" door het dolle heen op eerste Taylor Swiftparty in ons land

En dat nieuwe album werd vrijdagavond gevierd in Trix in Antwerpen met een feest waarop alleen muziek van Taylor Swift te horen was. Het is de allereerste keer dat er in ons land zo een Taylor Swiftparty georganiseerd wordt. In de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn Swiftparty's intussen een groot succes. In tien minuten tijd waren alle tickets voor de Belgische "Swiftieverse", want zo heet het event officieel, uitverkocht.