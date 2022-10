Wil Rusland belangrijke waterdam in Cherson opblazen? Oekraïense president waarschuwt voor "grootschalige catastrofe"

Da Kachovka-dam en -waterkrachtcentrale werden in de jaren 1950 gebouwd om energie op te wekken, maar de dam is ook belangrijk voor irrigatie en de scheepvaart. Het is de zesde en laatste dam stroomafwaarts op de Dnjepr-rivier. Op de dam lopen een autoweg en spoorweg over de rivier. De waterkrachtcentrale werd al bij het begin van de Russische invasie in Oekraïne door de Russische troepen ingenomen.