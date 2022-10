Politie Dilbeek pakt verdachte op na nachtelijke achtervolging: "We vonden wapens en inbrekersmateriaal in hun auto"

De politie van Dilbeek heeft afgelopen nacht een verdachte opgepakt na een achtervolging die in Groot-Bijgaarden begon. Tijdens de achtervolging raakten de verdachten betrokken bij een ongeval in Affligem en sloegen ze op de vlucht. Eén van hen werd opgepakt, de andere kon ontkomen. De agenten vonden vuurwapens, munitie en inbrekersmateriaal in de auto.