PXL-hogeschool past lessenrooster aan, want studentenrestaurant is te populair

Dat het studentenrestaurant van de hogeschool populair is, is bij deze bewezen. Elke middagpauze werd het restaurant overspoeld door studenten, omdat iedereen op hetzelfde moment pauze had en veel studenten er iets wilden bestellen. Dat schrijft de krant Het Belang van Limburg. "We werden geconfronteerd met wachtrijen tot buiten en dat zorgde voor stress bij de studenten en de medewerkers van het restaurant", vertelt Rudy Rampelberg, diensthoofd van PXL-catering. "Een oplossing was noodzakelijk."