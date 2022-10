VRT NWS-journalist Riadh Bahri verwerkt zijn coming-out in een boek: "Uit de kast komen stopt nooit, dat doe je voor de rest van je leven"

“In de periode dat ik zelf in de kast zat, tot mijn 22 jaar, had ik nergens in mijn omgeving of in de media mensen in wie ik mijzelf herkende. Ik dacht de hele tijd dat ik abnormaal was. De samenleving is nu veel diverser en er zijn veel meer voorbeelden voor jongeren, maar je identiteit ontwikkelen kan nog steeds een moeilijk parcours zijn. Zeker omdat voor sommigen de norm echt nog wel heteroseksualiteit is.”

“Coming-outverhalen zijn anno 2022 helaas dus echt nog relevant. Ik hoop dat mijn boek een houvast kan zijn. Al hoop ik vooral dat– al is dat misschien naïef- mensen die dit boek lezen over 20 jaar, niet begrijpen waarom het geschreven werd. Hopelijk wordt het concept “uit de kast komen” irrelevant. Het is absurd dat je bijna toestemming moet vragen om te zijn wie je bent, en hoopt dat je familie en vrienden dat oké vinden en niemand je daarvoor op je gezicht slaat, uitscheldt of discrimineert.”