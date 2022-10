Rode loper kleurt groen: 1.000 leerlingen Sint-Bavo bekijken "Close" van ex-schoolgenoot Lukas Dhont op Film Fest Gent 

Voor de producent is het belangrijk om de leerlingen van zijn voormalige school te tonen dat er een toekomst zit in creatieve beroepen. "Daar willen we ambassadeur van zijn. Via Jorien sta ik nu ook al leerlingen te woord die willen weten hoe wij het hebben gedaan. Niet iedereen moet advocaat worden, een job in de filmwereld is haalbaar. Het is hard werken, maar het kan." Lukas Dhont zat zelf in Frankrijk voor de promotie van "Close" daar. "Maar hij heeft me gevraagd om meteen te bellen straks, om te vertellen hoe het geweest is."