Ruiselede krijgt referendum over fusie met Wingene, maar "we weten nog niet of we rekening houden met de uitslag"

Twee inwoners van Ruiselede zien die fusie alvast niet zitten en ze zijn van deur tot deur gegaan met een petitie, om handtekeningen te verzamelen. "Zij hebben voldoende handtekeningen opgehaald om een referendum te vragen", vertelt De Roo. "Wie zijn wij om dat tegen te houden, als alles wettelijk in orde is. Dat referendum zal dus doorgaan op 27 november en alle inwoners van Ruiselede zullen een stembiljet in de bus krijgen, zoals bij de verkiezingen."

Bij een referendum ben je niet verplicht om te gaan stemmen, maar de uitslag van zo'n volksraadpleging is ook niet bindend. "Het is aan het gemeentebestuur om te beslissen of we de uitslag zullen volgen of niet. Voorlopig zijn daar nog geen afspraken over gemaakt. Wij wachten af", laat De Roo weten.